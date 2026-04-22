Yüz ölçümünün yüzde 71’ine maden arama ruhsatı verilen Eskişehir, dev şirketler tarafından esir alınıyor. Dün Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’e ait Eti Bakır AŞ’nin Eskişehir’de açmak istediği Alpagut Atalan Altın Madeni için bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif esnasında köylüler nöbet tuttu. Jandarma ise keşif yapılırken köylüler ile arazi arasına barikat kurarak, vatandaşı karşısına aldı. Eylemde konuşan köylüler, “Bir köyümüz, bir de canımız kaldı onu da bu şirketler bizi zehirleyerek alacaklar” dedi. Bilirkişi incelemesinin ardından arazinin girişinden geçerken, çevreciler ve köylüler ellerindeki pankartlarla maden şirketlerine tepki gösterdi.





'BİZİ ZEHİRLEYECEKLER'



Madene karşı olduğunu söyleyen köylülerden Mustafa Yörükçü, “Biz madene karşıyız. Topraklarımızı vermek istemiyoruz. Tarım bitti. Tarımı zehirliyorlar. Bağlarımızı aldılar, dağlarımızı aldılar, şimdi köyümüz kaldı, köyümüzü de alacaklar. Canımız var, canımızı da bizi zehirleyerek alacaklar” diye konuştu. Bölgedeki köylerde çiftçilik yapan Hasan Uzun ise “Toprağımızı satmak istemiyoruz. Biz oradan gelecek parayı zaten topaklarımızdan kazanıyoruz. Çalışırsak kazanıyoruz. Burası 12 ay çalışan bir belde. Burası iç Anadolu’nun Antalya’sı” diye konuştu.





TARIMI BİTİRECEK



Su kaynaklarının etkileneceğini söyleyen Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Selma Güder, şunları söyledi: “Tarımı çok yüksek derecede etkileyecek. Bunu herkes biliyor. Ayrıca su kaynaklarımız her geçen gün tükeniyor. Sakarya havzası içindeyiz. Burası Türkiye’nin üçüncü büyük nehri. Yer altı sularımız her geçen gün kuruyor. Umarım bilirkişi heyeti sağ duyulu hareket eder.” CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer ise “Böylesine güzel bir vadiyi böylesine yok etme hevesi inanılır gibi değil. Kabul etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.



BAŞKANA SORUŞTURMA, CENGİZ'E İZİN VERİLDİ



İktidar, kendisine yakın şirketlere ülkenin dört bir yanında maden arama izni verirken, bu izinlere karşı direnen belediye başkanlarına operasyon sinyalleri geliyor. Cengiz Holding’in madenlerle fethetmeye başladığı Eskişehir’in Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de bu başkanlardan biri. Daha önce maden talanına karşı hukuki mücadele başlatarak, “Bölgenin doğasını, suyunu, havasını korumak önceliğimiz” diyen Ünlüce için İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Savcılık, Ünlüce için ‘görevini kötüye kullanma’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.





