Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın Sinop’un Boyabat ilçesindeki bakır madeni projesine ilişkin nihai ÇED raporu açıklandı. ÇED olumlu raporu verilen Eti Bakır, Boyabat’tan çıkaracağı bakırdan 30 yılda 190 milyar TL (güncel kurla 4.3 milyar dolar) kazanacak. İktidara yakın iş insanı Mehmet Cengiz, ihaleyi yalnızca 3.5 milyar TL’ye almıştı.

177 bin ons altın / 279 bin ton da çinko var / 1 milyon 220 bin ton bakır

Projenin nihai ÇED raporuna göre Eti Bakır, bölgede 224 bin 895 ağaç kesecek.

Şirket, Boyabat’a 8 milyar 467 milyon TL’lik yatırım yapacak, karşılığında eşi benzerine az rastlanan tutarda, 190 milyar 147 milyon 790 bin TL kâr elde edecek.

KÂRI DAHA DA ARTACAK

ÇED raporunda 30 yılın sonunda Boyabat’ta bakır üretmek için yapılacak projenin maliyeti 79 milyar 852 milyon TL olurken elde edilecek gelirin ise 270 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

60 MİLYON TON

ÇED raporunda bakırın Londra Metal Borsası’ndaki son 3 aylık satış ortalamasının 9 bin 734 dolar olduğu belirtildi. Şirketin 30 yılda 60 milyon ton bakır üreteceği tahmin edilerek kâr hesaplaması yapıldı. Bakır fiyatları bugünlerde, arz açığı endişeleriyle 16 bin dolara yakın seviyede işlem görüyor. ÇED raporunda yer alan duyarlılık analizine göre bakırın satış fiyatlarındaki yüzde 20’lik artış, 270 milyar TL olarak tahmin edilen gelirleri 370 milyar 311 milyon TL’ye kadar yükseltebilir. ÇED raporunda projenin başa baş noktasının ilk yıl olacağı ve şirketin yaptığı yatırımın karşılığını hemen almaya başlayarak kâr elde edeceği öngörüsü yer aldı.

Devletin hakkı devede kulak

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır, Sinop’un Boyabat ilçesindeki bakır madeni projesinden 190 milyar liraya yakın kâr elde edecekken, projede devlet hakkı 12 milyar 656 milyon TL’de kalacak. Şirket, bakır üretimiyle 54 milyar 326 milyon TL vergi ödeyecek. Üretimde patlatma yöntemi kullanılacak.

ÇED raporunda Boyabat’taki bakır madeninin 30 yılda milli gelire 317 milyar liralık katkı sağlayacağı öne sürüldü. Proje kapsamında ÇED alanı 896.56 hektar olarak tespit edildi. 2026 ve 2027’nin arazi hazırlama ve inşaat aşaması olması beklenirken 2028’de ise bakır projesinin işletmeye alınacağı tahmin ediliyor.

RAKİPSİZ OLARAK İHALEYE GİRDİ, ALDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Boyabat’taki bakır madeni projesinin adrese teslim ihaleyle Cengiz Holding’e verildiğini belirtti. “Son yılların en büyük soygunu” diyen Yavuzyılmaz, ihale bedeliyle rezervin piyasa değeri arasındaki farkın 130 kattan fazla olduğuna dikkat çekti. Şartnamede ihaleye girecek firmanın “izabe tesisi”ne sahip olması hükmü vardı. “Bakırı zenginleştiren bu tesis, sadece Cengiz Holding’de var. Samsun’daki bu tesisi de devletten özelleştirmeyle almıştı.

Boyabat Çevre Derneği, Boyabat Çevre Platformu ve bölge sakinleri madenin yaratağı çevre tahribatına karşı. Çevresel zararın yanı sıra bölgedeki çeltik üretimi de zarar görecek.

Maden açılınca bir daha buraları göremeyeceksiniz

Bakır madeni açılınca Boyabat, bir daha geri dönülemeyecek bir çevre felaketi ile karşılaşacak. Boyabat’ta yetişen tarımsal ürünler, başta pirinç olmak üzere zarar görecek. Su kaynakları zarar görecek. 897.87 hektarlık bir alanı kapsayacak proje alanında toplam 224 bin 895 ağacın kesilmesi öngörülüyor. Bu alan, futbol sahasına çevrildiğinde yaklaşık 1.263 sahaya denk geliyor. ÇED raporunda, maden sahasının ormanlık alan, tarım arazisi ve fundalık bölgelerden oluştuğu vurgulanıyor.