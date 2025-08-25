İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır’ın Sinop Boyabat’taki projesi için Çevre Bakanlığı 22 Ekim’de inceleme değerlendirme toplantısı yapacak. 897.8 hektarlık alanda açık ocak işletilecek projede 51 bin 187 ağaç kesilecek. Proje alanının 1.4 kilometre yakınında arkeolojik sit alanı ve Kurusaray Barajı bulunuyor.

Açık ocak şeklinde işletilecek bölgede çoğunlukla karaçam ve meşe türleri yer alıyor.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre bakır ocağı işletilmek istenen alan 1263 futbol sahasına denk geliyor. Şirketin seçtiği alan ise orman, tarım arazisi ve fundalıktan oluşuyor. Şirket proje kapsamında keseceği ağaç sayısının onay aşaması tamamlandıktan sonra belli olacağını söylüyor. Ancak Bu ağaçlar da hesaplandığında 51 bin 187’ye denk geliyor.