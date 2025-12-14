Kamu ihalelerinin vazgeçilmez adreslerinden olan Cengiz Holding, bütün tepkilere rağmen Sinop’ta açmak istediği maden için yaklaşık 225 bin ağaç keseceği çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini bitirdi. İş insanı Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır şirketinin, Sinop Boyabat’taki ihaleyle aldığı alanda yapmak istediği bakır ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nihai karar verildiğini duyurdu.

225 BİN AĞAÇ KESECEK

Cumhuriyet’teki habere göre bakır ocağı projesine yakın zamanda izin verileceği belirtiliyor. Projenin nihai ÇED raporu 4 bin 504 sayfadan oluştu. Rapora göre, proje 1.263 futbol sahası büyüklüğündeki alanı kapsayacak. ÇED alanı olarak belirlenen alan orman, tarım arazisi ve fundalıktan oluşuyor.

Şirketin 8 milyar 467 milyon 562 bin TL harcayacağı projeyle birlikte bölgeye açık ocak alanı, atık depolama tesisleri, zengileştirme tesisi, cevher stok alanı, patlayıcı depolama alanı ve bakım üniteleri gibi birimler kurulacak. Holding, projesi için 224 bin 895 ağacı kesecek. Cengiz’e ve projeye Sinop’ta yoğun tepki var. 12 Haziran’da yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı, Sinoplular’ın tepkisiyle yarıda kalmıştı. Sinoplular, ‘Maden istemiyoruz’ pankartı açmıştı.