Türkiye’de vatandaşlar bir yandan açlık ve yoksullukla mücadele ederken bir yandan da toprağını ve ağacını korumaya çalışıyor. Bu konuda bütün yasal itirazlara ve devam eden süreçlere rağmen maden şirketlerinin ormanları ve zeytinlikleri birer birer yok ettiğini belirten Kazdağları Ekoloji Platformu, sosyal medyadan yayınladığı görüntülerle talanı gözler önüne serdi. Kuralların Cengiz Holding için geçerli olmadığını belirten Platform açıklamasında “Burası onun Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.

İş makineleri ağaç kesti, kamyonlar taşıdı. 7/24 mesaiyle orman çöle döndü

HUKUKSUZ KATLİAM

Bölgedeki orman talanını drone görüntüleri ile belgeleyen Kazdağları Ekoloji Platformu, yayınladığı mesajda maden mevzuatlarının holdinglerin istediği şekilde dönüştürüldüğünü belirtti. Platformun sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Hacıbekirler köy merkezine 700 metre uzaklıkta bir maden Halilağa Bakır Madeni. Neredeyse 1 yıldır Cengiz Holding’e ait Truva Bakır AŞ tarafından maden çıkarılmaya hazır hale getiriliyor. Bilirkişi raporlarında 3 köyün ortasında ve toplam ruhsatlı sahasının etrafında 12 köyün olduğu bir projenin kamu yararı taşımadığı ısrarla belirtilmesine rağmen maden sahasına hızla dönüştürülüyor. Çünkü maden mevzuatları istedikleri gibi düzenleniyor, hukuk hiçe sayılıyor, devletin tüm imkanları bir şirketin rantı için sunuluyor. Kamunun bir yararı yok ama Cengiz’in yararına ne varsa o olduruluyor.”

Platform, sayfalarca suç duyurusu, onlarca itiraz dilekçesi, Cimer başvuruları ve davalar açıldığını ancak bu hukuksuz katliamın durdurulamadığını kaydetti.

‘İktidarı arkasına almış bir şirket’

5200 dönümlük ormanda, 1 milyon ağacın katledildiğini belirten Kazdağları Ekoloji Platformu, “Koskoca bir ekosistem yerle bir edildi ve bu daha başlangıç” dedi. Platformun mesajında şöyle denildi: “Cengiz Holding kapasite artışları ile genişlediğinde 60 bin dönümlük ruhsatlı sahasına yayılacak, Bayramiç de İliç gibi bir maden kasabası olacak. Soruyoruz ne için; siyasi iktidarı arkasına almış bir şirketin kendi cumhuriyetini Kazdağları’nı ortadan kaldırma pahasına kurması için! Çünkü burası Cengiz Cumhuriyeti onun kuralları, onun yasaları geçerli!”