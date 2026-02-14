İktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding, kamu ihalelerinin adresi olmaya devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kastamonu-Çankırı (Kırık Baraj Varyantı) yolu ikmal inşaatı ihalesini 21/B pazarlık usulüyle 11 milyar 852 milyon TL’ye Cengiz İnşaat–HGG İnşaat İş Ortaklığı’na verdi. İhalenin yaklaşık maliyetinin ise 13 milyar 188 milyon 318 bin TL olarak belirlendiği kaydedildi. İhale sınırlı şirketin katılımı ile de gündemde. Kamuoyunda tartışmalara neden olan 21/B pazarlık usulü kapsamında yapılan ihaleye sadece 5 firmanın davet edildiği belirtildi.

GEÇEN YIL İMZALANDI

İhale süresinin 300 gün olarak belirlendiği, sözleşmenin ise 2 Haziran 2025’te imzalandığı bildirildi. 21/B maddesi, Kamu İhale Kanunu’nda doğal afet, salgın hastalık, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ‘ivedi ve beklenmeyen’ durumlar için öngörülüyor. Cengiz İnşaat’ın, karayolları projelerinde adının sık sık geçmesi, “Gözdeler artık ihalelere yetişemiyor” yorumlarını da beraberinde getirdi. Uzmanlar ise davet usulüyle yapılan ihalelerin rekabeti sınırladığına ve kamu kaynaklarının kullanımında denetim mekanizmalarının zayıfladığına dikkat çekiyor.