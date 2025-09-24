Sinop Boyabat’ta bakır madeni projesi için ÇED raporu almaya çalışan ve 1196 futbol sahası büyüklüğündeki alanda 250 bin ağaç keserek katliam yapmayı planlayan Mehmet Cengiz’e ünlü yazar Sabahattin Ali’nin sözleri ile cevap verildi. 17 ay Sinop Cezaevinde yatan Ali, “Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar” dizeleri ile hatırlanıyor.

3-5 KİŞİNİN ÇIKARI

1948 yılında esrarengiz bir cinayete kurban giden Sabahattin Ali, komünizm propagandası nedeniyle yargılandığı bir davadaki savunmasında, “Biz istiyoruz ki, bu memlekette yapılan her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, bu topraklarda yaşayan milyonların yararına olsun” demişti. Boyabatlılar da Ali’nin bu sözleri ile Cengiz’e yönelik paylaşım yaptı ve şu ifadelere yer verdi:

“Biz istiyoruz ki, bu memlekette yapılan her iş, üç beş kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran milyonların yararına olsun. Bir karar alınırken, İzmir’deki ortak tüccar, İstanbul’daki ahbap milyoner değil, bu kararların altında beli bükülen, çoluk çocuk inleyen yığınlar göz önünde tutulsun. Biz istiyoruz ki, bu topraklar üzerindeki insanlar, kafalarındaki fikirlerden dolayı değil, halkın yararı yahut zararına yaptıkları işlerden hesap versinler. Koltuğuna ısınmış beş on hazır yiyicinin menfaati, keyfi değil, milletin hayrı düşünülsün. Biz istiyoruz ki, bu topraklarda yaşayanlar, hiçbir yabancı devletin oyuncağı olmasın. Bir karış toprağımıza, bir tek vatandaşımıza göz dikilmesin. İşte biz sadece bunları istiyoruz.”

Halk sağlığı bakırdan değerli

ÇED olumlu kararı çıkarsa Cengiz Holding kazı yapıp yıllık 13 milyon 230 bin ton toprak çıkaracak. Bu toprak işlenerek 4 milyon ton bakır cevheri elde edilecek ve bu faaliyet 20 yıl sürecek. Projeyi doğa katili olarak niteleyen Boyabat Çevre Platformu’nun açıklamasında Sabahattin Ali’nin sözleri de hatırlatılarak şöyle denildi: “Cengiz’in Kastamonu Küre ve Hanönü’nde, Kazdağıları ve Kaçkarlarda yaptığı kıyımları Boyabat’ta da yapmasına karşıyız. Halk sağlığı bakırdan çok daha değerlidir.”