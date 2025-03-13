Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, ‘2025-2026 yılları Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü ve bağlı istasyonları için elektrik enerjisi alımı’ ihalesinin iktidara yakınlığıyla tanınan Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketine 124 milyon 949 milyon TL’ye verilmesini haberleştiren SÖZCÜ muhabiri Evren Demirdaş hakkında soruşturma açıldı.

SÖZCÜ muhabiri Evren Demirdaş’ın 14 Aralık 2024 tarihinde SÖZCÜ’de İktidarın ‘yürü ya kulum’ dediği Mehmet Cengiz’e milyonluk enerji ihalesi” başlığıyla yayımlanan haberi sonrasında ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma, kanunlara uymamaya tahrik, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, hakaret ve iftira” iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Demirdaş, ifade vermek için emniyete çağrıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, ‘2025-2026 yılları Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü ve bağlı istasyonları için elektrik enerjisi alımı’ ihalesi gerçekleştirmiş ihaleye sadece iki firma katılmıştı. Enerji ihalesi, kamudan aldığı milyarlık ihalelerle bilinen Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’e 124 milyon 949 bin TL’ye verilmişti.