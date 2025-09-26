Belce ÖRÜ ERÇİN

Boğazın en güzel semtlerinden Vaniköy’de bir yalı daha el değiştirdi. Fa­hrettin Paşa Yalısı olarak bilinen tarihi 100 yıl öncesine dayanan değerli mülkün satışı, ağustos ayının sonlarında gerçekleşti. Yalının 1.650 metrekarelik arsa içinde 600 metrekarelik projesinin onaylı olduğu bilgisine ulaştık. Medine Müdaafası’nın sembolü haline gelen ve ‘Çöl Kaplanı’ lakabıyla ünlenen Fahrettin Paşa’nın varislerine ait İstanbul Vaniköy’de yanan yalının arsası ve projesi Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’in kardeşi ve holdingin ortağı Kazım Cengiz tarafından satın alındı. Yalının satış fiyatı bilinmezken yalı için 40 milyon dolar istendiği iddia edildi. Yalı yandığı için tekrar kullanımı için restore edilmesi gerekiyor.

Fahrettin Paşa Yalısı, İstanbul Boğazı’nın en güzel noktalarından olan Vaniköy’de bulunuyor.

İKİ MÜLK VAR

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından 1971 yılında tescil edilen yalı arazisiyle ilgili Bosforce Yönetici Ortağı Ulvi Özcan şunları ifade etti: “Satılan yalının üzerine oturduğu iki parselden biri ve yalının 2/3 hissesine denk gelen bir mülk. Diğer mülk de 927/33 parsel sayılı komşu mülk ve satıcıların akrabalarına ait, satmayı da düşünmüyorlar. Yakın bir zamana kadar biz burayı tek yetkili olarak kiraya vermeye çalışıyorduk, fiyat biraz yüksek olduğu için veremedik. Bu parseli de almadan bir yalı yapılabilir mi emin değilim.” Özcan, “Şu anda üstünde müştemilatlar var ve aile buraları kullanıyordu. Yalıyı tümüyle değerlendirecek olursak 2.442 metrekarelik arsa içinde, Vaniköy’de, kimliği olan bir yalı, restore edilip boğaza kazandırılırsa çok da güzel olur” dedi.

Fahrettin Paşa Medine Müdafaası ile tanınıyor

1868’de Bulgaristan sınırları içinde dünyaya gelen Fahrettin Paşa, I. Dünya Savaşı sırasında iki yıl yedi ay zor şartlarda sürdürdüğü Medine Müdafaası ile tanınıyor. Paşa, bir komisyon kurarak 30 parçadan oluşan ve günümüzde Topkapı Sarayı’nda sergilenen, her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Hazreti Muhammed’in kutsal emanetlerini 2 bin askerin koruması altında İstanbul’a gönderdi. 1948’de vefat eden Fahrettin Paşa’nın mezarı İstanbul Aşiyan’da bulunuyor.