Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), 10 Kasım’da Brezilya’da başlayacak olan COP 30 toplantısı öncesi devletlere, güvenilir haber aktörlerinin korunmasını iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir eksen haline getirmeleri için çağrı yaptı.

30 ÖRNEK

Örgüt çağrısında, çevre haberciliğine yönelik baskıya 30 örnek sıraladı. Bunlar arasında, Türkiye’de Cengiz Holding’in Sözcü Gazetesi’nde çalışan 26 gazeteci hakkında yüzlerce yıl hapis istenen davayı da örnek gösterdi. Bildiride, Cengiz Holding’in bu girişimi, yargı yoluyla çevre haberciliğinin bastırılması girişimlerine örnek olarak sayıldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü verilerine göre, son 10 yılda çevre konularını işleyen yaklaşık 30 gazeteci öldürüldü: Hindistan’da öldürülenler “kum mafyası” üzerinde çalışıyordu, Amazon’da ise ormansızlaşmayı haber yapıyorlardı.

174 HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın Cengiz Holding patronu Mehmet Cengiz, Ekim 2024 – Şubat 2025 döneminde yayımlanan 174 haber ve köşe yazısını gerekçe yaparak Mart 2025’te Sözcü gazetesinin 26 çalışanı ve yayın yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazete, madencilik projeleriyle bir milyon ağacı ve tarım arazilerini tehdit etmekle suçlanan Cengiz Holding’e yönelik iktidar kayırmacılığını eleştiriyordu.