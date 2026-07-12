Cengiz KARAGÖZ

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Hacıbekirler Köyü’nde yaşayanlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) karşı dava açtı. Davacılar, Truva Bakır Maden İşletmeleri AŞ adına düzenlenen maden işletme ruhsatının hukuka aykırı olduğunu, kamu yararı taşımadığını ve doğal kaynakların kaybına yol açacağını belirterek ruhsatın iptalini ve dava sonuç- lanıncaya kadar yürütmesinin durdurulmasını istedi.

2037’YE KADAR UZATILDI

MAPEG ile Truva Bakır Maden İşletmeleri AŞ ise söz konusu ruhsatın üç ayrı işletme ruhsat sahasının birleştirilmesiyle oluşturulduğunu, ilgili mevzuata uygun şekilde 2037’ye kadar uzatıldığını savundu. Savunmalarda, yürütmenin durdurulması koşullarının oluşmadığı öne sürüldü. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli ‘işlemin açıkça hukuka aykırı olması’ ve ‘uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zarar doğması’ şartlarının birlikte gerçekleşmediği kanaatine vardı.

Mahkeme, 1 Temmuz 2026 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Avukatlar karara karşı Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti.

Ruhsat sahası, 12 köyü kapsıyor

Kazdağları Ekoloji Platformu'ndan Füsun Kayra, bölgedeki su kaynaklarının madenden etkilendiğini, Hacıbekirler Köyü’nün su kaynağının proje sahasında kaldığını öne sürdü. Madenin ruhsat sahasının 12 köyü kapsadığını belirten Kayra, bu koşulların köylüleri zamanla göçe zorlayacağını aktardı.

Köylüler, maden içinde yaşamaya çalışıyor

Kazdağları Ekoloji Platformu'ndan Füsun Kayra, Halilağa’daki altın madenine ilişkin davanın reddedilmesinin ardından bölgede hukuki mücadelenin fiilen sonuçsuz bırakıldığını savundu. Zenginleştirme tesisinin mera, bostan ve ağılların bulunduğu bölgeye kadar geldiğini belirten Kayra, “Artık köy demeye bin şahit lazım. Hacıbekirler ne yazık ki maden manzaralı bir köye dönüştü” dedi.