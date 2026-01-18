İŞ insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’in Çanakkale Kaz Dağları’ndaki altın ve bakır madeninin işletme izni iptal edilse de faaliyetleri sürüyor. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, Halilağa Bakır Madeni’nin işletme izninin iptali için dava açtı. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, MAPEG tarafından verilen izni hukuka aykırılıklar olduğunu belirterek iptal etti.

Mahkeme kararında, “Gerek idareden temin edilen belgelerin incelenmesi gerekse bilirkişi raporunun değerlendirilmesi sonucunda işletme izninin ÇED olumlu kararı verilen sahanın dışına taşacak şekilde verildiği anlaşıldığından dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verildi. Ancak şirket dava sürecinde yeniden işletme izni alarak faaliyetlerine devam etti.

DAVA 2024’TE BAŞLADI

Doğan, “Mahkemenin kararı, usulsüzlükleri ve ruhsatı düzenleyen Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin şirketler yararına çalıştıklarını ortaya çıkardı. ÇED izni alınmayan alanlara işletme izni verilemeyeceği ortaya çıktı” dedi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Sözcüsü Füsun Kayra ise şunları söyledi: “Dava süreci 2024’te başladı. Şubat 2025’te yürütmeyi durdurma kararı verilince MAPEG yeni işletme izni çıkardı. Kamulaştırma olmadan köylülerin arazilerine girilmişti.” Projenin işletme ruhsat alanı yaklaşık 51 bin 660 dönüm, yani 7 bin 380 futbol sahası büyüklüğünde. Proje nedeniyle yaklaşık 6 bin dönüm, yani 857 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan risk altındaydı.

Köylünün suyuna idam fermanı

Yüzde 79’u maden ruhsatlı olan Kaz Dağları kuraklık riskiyle de karşı karşıya. 55 köyün su ihtiyacını karşılayan Kocabaş Çayı madenler nedeniyle bu hale geldi. 80’e yakın suç duyurularının olduğunu söyleyen Füsun Kayra, “Kocabaş Çayı’ndan maden için su çekiliyor. Ancak böyle bir su yok. DSİ iki gölet inşa ediyor. Protokole göre bu göletlerle halkın içme suyu ihtiyacı karşılanacakmış. Ancak göletler atık depolama tesisine sadece 2 km uzaklıkta. Oysa en az 5 km mesafede olmalı. Biz bunu madene vereceklerini biliyoruz” dedi.

‘İşletme ruhsatı da iptal edilmeli’

Cengiz Holding Türkiye’nin pek çok noktasında toprağı kazmayı sürdürüyor. Köylüler seslerini duyurmak için eylem yapmayı planlıyor. Eylemde “İşletme izni iptal edildi. İşletme ruhsatı da iptal edilmeli” çağrısında bulunulacağı belirtildi.