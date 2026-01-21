Cengiz Holding iştiraki Eti Bakır, Sinop Boyabat’ta yapmak istediği bakır madeni projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketin başvurusunu onaylayarak projeye “ÇED olumlu” kararı verdi.

BİN 263 FUTBOL SAHASI

Nihai rapor 4 bin 504 sayfadan oluşuyor ve proje 897,87 hektarlık bir alanı kapsayacak. Bin 263 futbol sahası sığabilecek büyüklükteki alanı maden sahasına dönüştürmek için tam 224 bin 895 ağacın kesileceği belirtiliyor. ÇED raporunda, maden sahasının ormanlık alan, tarım arazisi ve fundalık bölgelerden oluştuğu vurgulanıyor. Cevher patlatma yöntemiyle çıkarılacak bakır cevheri yılda 4 milyon ton, pasa ise 9 milyon 250 bin ton üretilecek.

ADRESE TESLİM İHALE

Cengiz Holding, maden sahasını Ekim 2024’te ihale yoluyla devraldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ihalede şartları yerine getiren tek şirketin Cengiz Holding olması, eleştirilerin odak noktası olmuştu. Şirket arazi için 3.68 milyar TL bedel ödedi.