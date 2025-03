Fenerbahçe'nin MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiraladığı Cengiz Ünder, yeni takımıyla siftah yaptı.

Amerika Ligi MLS'te Los Angeles FC deplasmanda San Diego ile karşı karşıya geldi. Mücadele, San Diego'nun 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı. Milli futbolcu Cengiz Ünder takımının ikinci golünü attı ve yeni takımıyla ilk kez fileleri havalandırdı.

45+5. dakikada sol kanattan Marky Delgado'nun ceza sahasına gönderdiği topa kale sahasında dokunan milli futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Maçı kazanan San Diego, puanını 11 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Los Angeles FC ise 9 puanla 7. sırada kaldı.

LAFC makes it a one-goal game just before half! 😯



Cengiz Ünder taps it in for his first of the year. pic.twitter.com/QApAwFlO99