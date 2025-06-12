MLS ekibi Los Angeles FC, Fenerbahçe’den kiraladığı Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonunu kullanmadığını açıkladı. Böylece 27 yaşındaki milli oyuncu sarı-lacivertli kulübe geri dönecek.

OPSİYON KULLANILMADI

Fenerbahçe’den 1.2 milyon euro kiralama bedeliyle devre arasında LAFC’ye transfer olan Cengiz Ünder'in sözleşmesindeki 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu vardı ancak MLS ekibi tarafından kullanılmadı.

SÖZLEŞMESİ 2027’YE KADAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, böylece yaz transfer döneminde sarı-lacivertli kulübün kadrosuna dahil olacak.

YARIM SEZONDA 5 SKOR KATKISI

ABD'de yarım sezon geçiren tecrübeli kanat oyuncusu, Los Angeles FC formasıyla 15 maça çıktı, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Cengiz Ünder’in geleceğiyle ilgili Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.