ABD'de yaşayan kızı Saba Abacı'yı ziyarete gittiği sırada kalp krizi geçiren Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Naaşı Türkiye'ye getirilen Abacı, babasının yanına yani Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek. Kızının bu açıklamasından sonra ünlü şarkıcı Cenk Eren sosyal medya hesabından Abacı'nın kızına seslenerek Cebeci Mezarlığı'na gömülmemesi için rica etti.

KIZINA SESLENDİ

Eren sosyal medya hesabından "Abacı’yı Ankara Cebeci mezarlığına defnetmeyi bir kere daha düşünmeli sevgili Saba… En doğrusu Zincirlikuyu…" diyerek şu paylaşımı yaptı:

Türkiye'ye getirilen Muazzez Abacı için menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından Abacı'nın 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti. Cenazesi ise 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.