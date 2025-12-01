Son dönemde yaptırdığı estetikle adından söz ettiren Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Eren son paylaşımında sahnede yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı.

"KENDİ KAŞIMI PATLATTIM"

Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe gecesi sahnede son şarkımda mikrofonu yukarı attım düşerken son anda tuttum ve kendi kaşımı patlattım."

"Şu an bu durumdayım ve yarın yeni şarkım 'Yıllanmış Ağaç'a klip çekeceğim. Niye nazar ediyorsunuz, ben size ne ettim kem gözlüler?"