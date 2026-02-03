"Gel Konuşalım" programında konuşan Cenk Eren, vasiyet kararını Fatih Ürek'in rahatsızlandığı ilk anlarda aldığını söyledi. Eren, "Fatih'in o zor anlarında avukatımla irtibata geçtim ve bir taslak hazırlatmasını istedim. Ölümün ne zaman geleceği belli değil, tedbirli olmakta fayda var" diyerek sürecin başladığını duyurdu.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, birikimlerini değerlendireceği üç ana başlığı da ilk kez açıkladı. Özellikle Ajda Pekkan ile sık sık istişare ettiklerini belirten Eren, servetinin büyük bir kısmını sokak hayvanları için modern bir klinik yapılmasını, ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim ve destek fonu ve bakıma muhtaç yaşlılar için sosyal tesis kurulması için harcanmasını istedi.