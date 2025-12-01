2016 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocukları olan Cenk Tosun ile Ece Tosun'un boşandığı iddia edildi.

"HAYRETLE KARŞILADIM"

Fenerbahçeli futbolcu dedikodulara sosyal medya üzerinden yanıt verdi:

"Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var."

"Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştıma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem."

"Konuyla ilgili tüm yasal haklanmızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla, Cenk Tosun."