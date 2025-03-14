Sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun ardından 3. forvet konumuna düşerken, forma şansı bulmak için ayrılık kararı aldı.
Sarı-Lacivertli ekip, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ın yaptığı kiralama teklifini kabul etti.
ANLAŞMA SAĞLANDI
TRT Spor'un haberine göre Cenk Tosun, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bitimine dek Japon ekibinde forma giyecek. Fenerbahçe, Cenk Tosun'nun, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'a transferi konusunda anlaşma sağladı.
Bu sezon boyunca tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Cenk Tosun, toplamda 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.