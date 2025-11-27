Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mehmet Kaya, yerli ve yabancı oyuncularla ilgilendiklerini söyledi. Başkan Kaya, devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor'un yanı sıra Galatasaray'dan a bir oyuncu ile görüştüklerini açıkladı.

'SÖZLER TUTULMADI'

Olağanüstü genel kurula ilişkin de konuşan Başkan Kaya, "Seçim öncesinde yeni ve devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Bu toplantıda da yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz. Bunu sözle değil, taahhütleriyle aldık. Geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş. Ben de şahit oldum bazı sohbetlerde.

Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlar da sağ olsun yerine getirdiler. Seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek dediğimiz sayılar, bağış olarak kulübün kasasına eklenecek" dedi.