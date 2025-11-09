Gamze ELÇİ

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Akçayaka mevkiinde yıllardır faaliyet gösteren taş ocağı, doğaya verdiği tahribatla yine gündemde. Taş ocağı, iki dönem Çeşme Belediyesi AKP Meclis Üyeliği yapan AKP’li Namık Kemal Aydoğdu’ya ait.

RÜZGARI BOZDU

Turizmin en önemli noktalarından biri olan Çeşme Alaçatı’da faaliyet gösteren taş ocağı, 2014 yılından bu yana bölgeyi oyuyor, maden faaliyeti rüzgârıyla dünyaca ünlenen Alaçatı Sörf Merkezi’ne 1 kilometre mesafede olmasıyla dikkat çekiyor.

Defalarca suç duyurusunda bulunan Çeşme Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler, “Burası dünyadaki üç sörf alanından biri. Ne yazık ki 2014’ten başlayarak buraya taş ocağı izni verildi. Tam karşımızda dağ vardı, koca dağ yok oldu. Rüzgârın dinamik yapısını şekillendirirdi” diyerek taş ocağının yıllar boyunca yaptığı tahribata tepki gösterdi.

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler

HIZLA YAYILIYOR

Maden yasasına göre, maden çıkaran işletmeler madeni çıkardıktan sonra çalışma yaptığı alanda iyileştirme çalışmaları yapıp tahrip ettiği alanı yeşillendirmek ve rehabilite etmek zorunda. Ancak Çeşme Çevre Derneği Başkanı Dr. Güler’in iddiasına göre taş ocağı, sadece yok etmekle kalmadı. Maden çıkarttığı alanı gittikçe genişletti ve yeni alanlara kepçe vurarak ocaktan çıkarttığı molozu arazilere usulsüzce dökerek çevre katliamına devam etti.

3 AYRI DAVA AÇILDI

Madenin kapatılması ile ilgili çevrecilerin açtığı üç ayrı dava var. Ancak ÇED onayı olmamasına rağmen, mahkeme kararlarına uyulmadan taş ocağı faaliyetine devam ediyor.

Çeşme Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler, “Kendisi hakkında üç dava açtık, mahkeme kararları var. Ama bu ülkede mahkeme kararlarını dinlememek adet olmuş. Kimse gidip işletmecilere ‘Ne yapıyorsunuz gözümüzün önünde dünyaca ünlü bir yeri yok ediyorsun diye sormuyor malesef” diyerek tepkisini dile getirdi.

Dünyaca ünlü Alaçatı Sörf merkezinin sörfçüleri de taş ocağının rüzgara ve sörf sporuna verdiği zarar nedeniyle endişeli. Hem çevreciler hep bölgedeki sporcular bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Her yer moloz

Taş ocağının hemen yanında at çiftliği işleten Haşim Tınaz, maden ocağının neden olduğu toz, duman ve moloz yığınları ile çevreye verdiği rahatsızlık nedeni ile taş ocağı hakkında suç duyurusunda bulunan bir diğer isim.

Haşim Tınaz, “Yıllardır ben ve hayvanlarım, denizimiz, tatilcilerimiz tozdan etkileniyor. Şirket en son molozlarını hazine arazilerine dökmeye başladı. Ocağın alanı git gide genişliyor. Lodos estiğinde bütün toz bize geliyor, diğer tarafa esince de denizimize geliyor” diyerek isyan etti.