Muğla’nın Milas ilçesine bağlı cennet Gökova’nın Ören mahallesinde Limak- İçtaş’ın işlettiği Kemerköy termik santralinin bacalarından çıkan siyah duman çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

İKİ MAHALLE DUMAN ALTINDA KALDI

Saatlerce çıkan siyah dumanın Ören ve Türkevleri Mahallesi üzerine yayıldığını belerten vatandaşlar olaya sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Termik santralin bacasından çıkan videolar paylaşıldı. Mesajlarda “Keyfince tütsün bırak Limak’ın bacaları” ve “Herifler santralde yaktıkları kömürü kim bilir başka nerelerde yakıyor” yazarak paylaşım yaptılar.

"LİMAK OLUNCA DENETİM YOK, AÇIKLAMA YAPAN DA YOK"

Bölgede yaşayanlar “Limak olunca denetim yok, tepemize zehir mi yağıyor kül mü yağıyor belli değil bilende yok açıklama yapanda yok. Bayram tatili nedeniyle bu bölgede şu anda 10 bin kişi yaşıyor, korkudan dışarı çıkamaz olduk. Santral yönetimi ise çıkan dumanın çevreye doğaya insana sağlığa zararlı olup olmadığı yönünde bir açıklama yapmaları gerekmez miydi, evet ama öyle olmuyor” dediler.

Santral yönetiminden iki gündür konu ile ilgili açıklama yapılmadığı belirtildi.