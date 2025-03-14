Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Cennetkoy’da ki Gökburun Yarımadası’nda yaklaşık 700 dönümlük alanda Cengiz Holding’e ait inşaat tam gaz devam ederken yarımadanın bitişiğinde cennet orman ve zeytinliklerle kaplı Hattat Koyu’nda, Hattat Bodrum Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 109 oda 280 yataklı turizm konaklama tesisi için geçen yıl Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmıştı.

720 MİLYON TL. LİK PROJE, ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANLARI VAR

Toplam 57 dönüm büyüklüğündeki arazi üzerine yapılacağı belirtilen projenin maliyetinin 720 milyon 621 bin TL olduğu ifade edildi. İmar planlarına göre turizm tesis alanı olan bahse konu taşınmazın ayrıca 3. Derece Arkeolojik Sit ve 2. Derece Doğal Sit statüsünde olduğu açıklandı.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI VERİLDİ

Proje ile ilgili Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "ÇED gerekli değildir" kararının verildiği öğrenildi.

Proje alanı Akdeniz fokları ile Poseidon (Deniz çayırlarının) bulunduğu alan olarak biliniyor.