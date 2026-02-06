İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Şebnem Doğruer, Yurdaer Okur ve Zafer Algöz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Cennetin Çocukları'nda şaşırtan bir karar alındı.

TRT1'de pazartesi günü ekrana gelen dizide bir ayrılık yaşanacağı öğrenildi.

'Ahsen Öğretmen' karakterine hayat veren Gülper Özdemir'in ekibe veda edeceği ortaya çıktı.

Gazeteci rsen Altuntaş'ın haberine göre; Gülper Özdemir kendi isteğiyle ekipten ayrılacak.

Cennetin Çocukları dizisinin konusu:

Cennetin Çocukları dizisi, zorlu bir geçmişe sahip İskender'in Ege kıyılarında bir cenneti andıran Arafköy'e düşen yolculuğunu konu ediniyor.

Sokaklarda, yetimhanelerde ve hapishanelerde büyüyen, hep bileğinin gücüyle ayakta kalan İskender, bu kasabada aradığı sevgi ve özlemi bulmayı umar. Kasabaya geldiğinde, hayatının gerçeklerini ve kendini yeniden inşa etme yolunda önemli sınavlarla yüzleşir.