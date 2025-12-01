

Mobil hat aboneliğinde yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan torba yasa teklifinde, telefon abonelik süreçlerini sıkılaştıran ve kimlik doğrulamasını güçlendiren önemli maddeler yer aldı. Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılacak değişiklikle hem vatandaşlar hem de yabancı uyruklu kullanıcılar için yeni güvenlik adımları devreye girecek.

ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMASI ZORUNLU OLUYOR

Tasarıya göre artık cep telefonu şirketleri, elektronik kimlik doğrulama yeteneği bulunmayan hiçbir belgeyle abonelik işlemi yapamayacak. Abonelik kaydı sırasında kişinin yüz tanıma, parmak izi doğrulaması veya kimlik doğrulayıcı şifre gibi yöntemlerle kimliğini kanıtlaması zorunlu hale gelecek.

Bu adımla, bir kişi adına çok sayıda hat açılarak yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN YENİ KURALLAR

Teklifte, yabancı vatandaşların abonelik süreçleri de yeniden şekillendiriliyor. Elektronik doğrulama belgesi bulunmayan yabancı kullanıcıların bilgileri, biyometrik verilerle birlikte Göç İdaresi Başkanlığı üzerinden teyit edilecek.

Diplomatlar ve aileleri ise bu uygulamadan muaf tutulacak.

AKTİF OLMAYAN HATLAR ÜÇ AYDA KAPANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte işletmeciler, tüm abonelerinin hayatta olup olmadığını üç ayda bir resmi makamlardan kontrol edecek.

Kimliği doğrulanamayan veya vefat ettiği tespit edilen kişilere ait hatlar otomatik olarak kapatılacak. Bu doğrulama yapılamazsa, operatör ilgili hattı iptal edecek.

ABONELİK SINIRI GELİYOR

Bir kişi adına sınırsız hat açma dönemi de bitiyor. BTK’nın belirleyeceği üst sınırın üzerinde abonelik kaydı yapılamayacak. Belirlenen sınırı aşan hatların kullanıma açılmasına izin verilmeyecek.

YABANCILARA ÖZEL NUMARA TAHSİSİ

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise yabancı uyruklu kişilere özel numara verilmesi. Bu kullanıcılar, yalnızca kendilerine tahsis edilen mobil numaraları kullanabilecek.

Bilgilerini güncellemeyen yabancı abonelerin hat bağlantıları ise başvuru süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde kesilecek.

6 AY İÇİN UYUM ZORUNLULUĞU

Yabancı uyruklu hat sahiplerinin yeni sisteme uyum sağlaması için 6 aylık süre tanınacak. Bu süreçte gerekli kimlik doğrulamalarını tamamlamayan abonelerin numaraları geçersiz hale gelecek.

Düzenlemenin gerekçesinde mobil hatların dolandırıcılık, hırsızlık ve banka kartı dolandırıcılığı gibi suçlarda sıkça kullanıldığı vurgulandı.

Tasarıyla, suçta kullanılan hatların hızlıca kapatılması ve kimliği doğrulanamayan aboneliklerin engellenmesi amaçlanıyor.

Operatörlerin kurallara uymaması halinde ise her bir hat için 20 bin TL idari ceza uygulanacak.

Getirilen yeni düzenleme ile mobil hat aboneliğinde güvenlik artırılırken, sahte kimliklerle yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.