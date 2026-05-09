Küresel piyasalarda yarı iletken maliyetlerinin yükselmesi ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, teknoloji ürünlerinin fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda akıllı telefon ve tablet fiyatlarında yeni bir artış dalgası gündeme geldi.

Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, küresel ölçekte maliyet baskılarının arttığını ve bunun ürün fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti.

Azdemir, yarı iletken sektöründe yaşanan maliyet artışlarının ürün maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu ifade ederek, bu kalemdeki yükselişin cihaz fiyatlarına doğrudan yansıdığını söyledi. Ayrıca fiyatlamalarda sık sık revizyon yapıldığını ve öngörülerin zorlaştığını dile getirdi.

Türkiye özelinde ise lojistik giderler ve kur hareketlerinin ek bir maliyet oluşturduğunu belirten Azdemir, global ölçekte dolar bazında yaklaşık yüzde 20 ila 25 arasında fiyat artışı beklendiğini aktardı. Bu durumun önümüzdeki dönemde akıllı telefon ve tablet piyasasında yeni fiyat değişikliklerine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, yarı iletken talebinin güçlü seyretmesi ve tedarik sıkıntılarının devam etmesi halinde fiyat baskısının bir süre daha sürebileceğini öngörüyor.