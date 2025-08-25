Balık tezgahlarında sezonun besleyici ve lezzetli balıkları yer bulmaya başladı ancak denizin nabzını tutan balıkçılara göre bazı balıklar bu sene hem cep yakacak hem de zor bulunacak. Geçen sene bolluk yaşatan ve sofraların ucuz protein kaynağı olarak önemli bir parçası haline gelen palamut bu sezon daha az görülecek. Tahminlere göre palamut azlığı fiyatlarda yükselişe yol açarken bazı balık türlerinin tezgahlarda bol ve ucuz bulunmasına da neden olacak.

Yıllardır balıkçılık yapan denizin ustaları palamut azlığı sebebiyle hamsi ve istavritin bu sezon bol ve hesaplı olacağını tahmin ediyor. Balıkçı tezgahlarında henüz yeni yeni yer almaya başlayan hamsi ve istavrit ilerleyen aylarda her sofranın lezzetli protein kaynağı olarak baş köşesinde yer alacak gibi görünüyor.

KILÇIĞI VE KIKIRDAĞI BİLE FAYDALI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen haftada 4,5-5 gram EPA ve DHA yağ asidi tüketimi balığı haftalık menünüsüne ekleyenler tarafından kolaylıkla sağlanabiliyor ancak balık sadece yağ asitleri açısından değil derisi, kılçığının içerdiği kolajenle de dikkat çekiyor. Balığın derisi insan sağlığı açısından faydalı kolajen ve jelatini barındırıyor. Üstelik bu sezon bol olması beklenen hamsi ve istavrit uygun pişirme yöntemlerinde kılçığı ve derisiyle tüketilebildiği için kolajen ve jelatin konusunda en verimli balıklar arasında görülüyor.

PALAMUT FİYATI ÜZDÜ: 350 TL

Tekneleriyle denize açılan balıkçılar çaparilerle yakaladıkları palamutları tezgahlarda satışa sundu ancak bu sezon palamutun fiyatı vatandaşı üzdü. Az miktarda avlanan palamutların tanesi 350 lira dolaylarında satılırken ağırlıkları ortalama 200 gram geliyor. Deneyimli balıkçılar geçtiğimiz sene bu tarihlerde yakalanan palamutların tanesinin ortalama 450-500 gram olduğunu söylüyor.

İSTAVRİT VE HAMSİ İLERLEYEN HAFTALARDA UCUZLAYACAK

Palamuta göre daha küçük ebatlı olan hamsi ve istavrit henüz tam olarak sezonu açılmadığı için ortalama 250 lira kilo satış fiyatıyla tezgahlarda yer alırken 1 Eylül'de açılacak av sezonuyla birlikte fiyatlarının düşüşe geçmesi bekleniyor.