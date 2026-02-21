Türkiye 2026 yılının ramazan ayına açlık ve sefaletin gölgesinde girdi. 33 yıl sonra ilk kez şubat ayında başlayan mübarek ayda evini ısıtamayan milyonlar, iftar sofralarını da dolduramadı.

AKP iktidarının başlattığı ve ısrarla sürdürdüğü yanlış ekonomi politikalarıyla yaratılan krizde vatandaş belediyelerin kurduğu dayanışma çadırlarında soluğu aldı.

Kent Lokantaları da açık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2026 yılının ilk iftarı için Bağcılar, Eminönü, Üsküdar ve Sancaktepe meydanlarında iftar çadırları kurdur. Kurulan çadırlarda, her biri 1.500 kişilik kapasiteyle toplam 6 bin kişiye iftar hizmeti verildi.

İftar çadırlarına ek olarak, İstanbul’un farklı noktalarında kurulan mobil büfeler ve küçük çadırlarla da sıcak çorba ve kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. 15 farklı lokasyonda mobil büfeler aracılığıyla 15 bin adet sıcak çorba ve kumanya paketi dağıtıldı. Öte yandan İBB’ye bağlı 19 Kent Lokantası’nda iftar saatini kaçıran ya da lokanta dışında bulunan vatandaşlar için 2 bin adet kumanya paketi dağıtıldı. Kent Lokantaları iftar saatinde hizmet vermeye devam etti.

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen çadırlarda yaşamaya mahkum edilen depremzedeler de iftar çadırlarına koştu. Adıyaman Belediyesi, Kent Meydanı’nda kurduğu iftar çadırı ile binler- ce vatandaşı aynı sofrada bir araya getirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “İftar çadırı geleneği sürecek” diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Balıkesir’den Diyarbakır’a uzanan dayanışma

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde belediye ve bölgedeki iş insanlarının işbirliğiyle kurulan iftar çadırı doldu taştı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, ramazan boyunca iftar programlarını sürdüreceklerini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin 4 ayrı merkezinde açtığı iftar çadırlarında ise 6 bin 500 kişi ilk iftarını açtı. Şanlıurfa’da kurulan iftar çadırlarında ise iftara saatler kala uzun kuyruklar oluştu.