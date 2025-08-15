‘Topuklu Efe’ lakabı verilen Çerçioğlu’nun AKP’nin 24. kuruluş yıl dönümdeki törende topuklu giymediği görüldü.
CHP Efeler Gençlik Kolları Üyesi Barış Emici, Özlem Çerçioğlu’nu, belediye binası önüne topuklu ayakkabı bırakarak protesto etti.
Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesine Aydınlılar sert tepki gösterdi:
“Haram olsun oylarımız. Topuklu Efeymiş...
Ne Topuklu Efe! Topukladı gitti.
Aydın halkına büyük bir ihanet etti.
Bu halk onu affetmez.
Belediye başkanlığından da istifa etmeli.
Yanlış yaptı. Yazıklar olsun.”