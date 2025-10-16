Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kent Lokantası projesini "sosyal belediyecilik' yapıyoruz" diyerek kendi çalışmasıymış gibi anlattı. Kent lokantası'nı Bakan Göktaş'a övdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşlar bu projenin Ekrem İmamoğlu sayesinde hayata geçirildiğini hatırlatarak binlerce yorumla tepki yağdırdı.

İMAMOĞLU'NUN PROJESİNİ BAKANA ÖVDÜ

Atatürk Kent Meydanı’ndaki Havuz Kafe’de faaliyet gösteren Kent Lokantası hakkında bilgi veren Çerçioğlu, Ekrem İmamoğlu sayesinde kazandırılan Kent Lokantası’nı överek; sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiğini belirtti.

Çerçioğlu, “Burada pazar günleri hariç, 70 liraya 3 çeşit yemek veriyoruz. Yaşlı vatandaşlarımız şu anda bile burada yemek yiyor Sayın Bakanım” dedi.

BAKAN'DAN CHP PROJESİNE TEBRİK GELDİ

Bakan Göktaş ise Çerçioğlu’nun çalışmalarını beğendiğini belirterek, “Çok güzel, tebrik ederim” sözleriyle projeyi takdir etti.