AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel arasındaki gerilim sürüyor. Çerçioğlu’nun, Ömer Günel’in hapse girmesi için çalıştığı iddiası ortaya atılmıştı.

Çerçioğlu bu kez Kuşadası Belediye Başkanı Günel’in kendi parasıyla astırdığı afişleri kaldırmak istedi. CHP’li Günel’in afişlerinde “Aydın’da imar rantına son” ifadesi yer alıyor.

Bu afişler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu rahatsız etti. İlçeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler afişleri kaldırmak istedi. Bu iş için vinç de gönderildi. Bunun üzerine Kuşadası Belediyesi personeli “Buna yetki ve hakkınız yok. Bu panolar Kuşadası Belediyesi’ne aittir” diyerek direnç gösterdi. İki belediye personeli bir süre tartıştı. Olay yerine polis de geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri afişlere müdahale edemedi ve geri döndü.