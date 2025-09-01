Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den istifa edip AKP'ye geçmesinin ardından İLBANK ile bir finansman anlaşması imzalamıştı.

860 milyon liralık anlaşma büyük yankı uyandırmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne sağlanan finansmanla gündeme gelen İLBANK Genel Müdürü Recep Türk’ün görevini bıraktığı ve bakanlıktan başka bir bürokrata devrettiği ortaya çıktı.

T24’teki yazısında gazeteci Çiğdem Toker, İller Bankası’nda 2 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Recep Türk’ün görevini bıraktığını ve görevlendirme ile görevini bir bakanlık bürokratına devrettiğini bildirdi.

Bu karar henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. İller Bankası Genel Müdürlük görevini geçici görevlendirmeyle devralan isim ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü ve eski yönetim kurulu başkanı Eyyüp Karahan.

Bu duruma ilişkin konuşan Recep Türk “istifa ettirilmediğini” ancak görevden ayrıldığının doğru olduğunu, perşembe günü devir teslim yaptığını, şimdi de İstanbul’da ailesiyle birlikte olduğunu, görevi bırakma istediğinin kendisinden geldiğini söyledi.

Temmuz ayında görev süresini tamamladığı 25 yıl boyunca, ailesine, eşine ve çocuklarına yeterince zaman ayıramadığını anlatan Türk, tamamen ailevi gerekçeyle görevi bırakma dileğini, bundan iki ay önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a arz ettiğini söyledi.

“Neden görevden alma, atama kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının beklenmediğini, bu kadar acele bir devir teslim töreni yapıldığının” sorulması üzerine Türk, çocuklarının okula başlayacağını, onlardan uzak kaldığını ve çocuklarını okula başlatabilmek için bu tarihi seçtiğini ve Ankara’dan ailesinin yaşadığı yer olan İstanbul’a gittiğini söyledi.

VEDA MESAJI

Görevini devreden İLBANK Genel Müdürü Recep Türk’ün veda mesajı:

"Değerli Mesai Arkadaşlarım

İki yıl önce sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle İLBANK Genel Müdürü atanarak büyük bir gurur yaşadım.

Ülkemizin gördüğü en büyük doğal afetlerden Asrın Felaketi’nden hemen sonra devraldığımız sorumluluğun bilinciyle, başta afetten zarar gören şehirlerimizin altyapılarının imar ve inşası için sizlerle birlikte büyük bir çaba gösterdik.

Bir depremzedenin duasını alabilmek için yeri geldi ailemizden evimizden ayrı kaldık, yeri geldi izinsiz, mesai mefhumu olmadan çalıştık.

Cumhuriyetimizin en köklü kuruluşlarından birisi olan ve şehirlerimizin geleceğine yön veren İLBANK’ın afetten zarar gören şehirlerimizin ihyasının dışında pek çok sorumluluğu var. Bu anlamda yerel yönetimlerimizin sorumlululğu olan içme suyu, kanalizasyon hattı, arıtma tesisi gibi hizmetlerin gerçekleşmesi için projeler hazırladık.

Vatandaşlarımızın ve evlatlarımızın daha temiz suya ulaşması ve daha yaşanabilir şehirlerde yaşaması için yerel yönetimlerimizle pek çok işbirliğini hayata geçirdik. İç ve dış finansmanlarla şehirlerimizin yenilenebilir enerjiden, millet bahçelerine, altyapı yatırımlarından çevreci projelere erişimini hep birlikte sağladık.

Sizlerle birlikte alın teri döktük, emek verdik ve çok şükür ki Bakanımız Sayın Murat Kurum’un öncülüğünde büyük başarılara imza attık.

Bunlarla beraber asırlık kuruluşumuzda personelimizin çalışma standartlarını iyileştirip daha özverili işler yapması için fikirler ortaya koyduk. Ortak aklı merkeze alarak liyakat ve ehliyet merkezli bir yol haritası belirledik. Mesai arkadaşlarımızın derdine ortak olduk. Hüznü de sevinci de birlikte paylaştık.

Sadece eser ortaya koymadık. Değer ürettik., hayırla yad edilecek pek çok hatıra biriktirdik. Siz değerli mesai arkadaşlarımla, yıllara sari etkileri olan eserleri ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadık.

Bize tevdi edilen bu görevlerin bir bayrak yarışı olduğu gerçeğini hatırımızdan hiç çıkarmadık. Şimdi aldığımız bu bayrağı, çok değerli ve tecrübeli bir isme devrediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum.

Bu vesileyle İLBANK’ta birlikte çalıştığım siz değerli arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istirham ediyor, benden yana tüm haklarımı helal ettiğimi bildirmek istiyorum.

Görev sürem boyunca çalıştığım Sayın Bakanlarımıza, Yönetim Kurulu üyelerimize, bürokratlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Takdirleriyle bize bu görevi tevdi etmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da hususen şükranlarımı arz ediyorum.

Cenab-ı Allah’tan ülke ve millet yolundaki tüm çalışmalarda yar ve yardımcımız olmasını niyaz ediyorum.

Değerli Mesai arkadaşlarım, Allah’a emanet olun.”