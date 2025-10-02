Cumhuriyet’in aktardığı habere göre, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İdare Mahkemesi’ne yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı. Günel, mahkemenin tahliye kararını durdurduğunu belirterek, “3 Ekim’de uygulanması planlanan tahliye işlemi gerçekleşmeyecek. Şimdilik ertelenmiş durumda” dedi.

“Hukuki Mücadelemizi Sürdüreceğiz”

Ömer Günel, Çerçioğlu’nun kararını “kamu hizmetlerini engellemeye yönelik keyfi bir girişim” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, “Bizim yargıya olan güvenimiz tam. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gerekirse çadır kurar, Kuşadası halkına hizmet etmeye devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu’nun Siyasi Geçişi Tartışma Yaratmıştı

CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Özlem Çerçioğlu, özellikle Kuşadası Belediyesi ile yaşanan gerilim nedeniyle uzun süredir siyasi tartışmaların odağında bulunuyordu. Tahliye kararının mahkeme tarafından durdurulması, Kuşadası’nda büyük yankı uyandırdı.