Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun duyurduğu ve çok sayıda ünlü sanatçının sahne alacağı Aydın Gençlik Festivali öncesinde iptal ve ihale tartışmaları yaşandı.

EDİS VE ALEYNA TİLKİ'NİN KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Dört gün sürecek festivalde Ceza, Zeynep Bastık, Emircan İğrek, Sena Şener, Norm Ender ve Madrigal gibi ünlü isimlerin sahne alacağı açıklanmıştı. Ancak Edis ve Aleyna Tilki’nin konserlerinin programdan çıkarıldığı öğrenildi.

Festival organizasyonunun, ihale yapılmadan doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

TEŞKİLATIN TEPKİSİ İPTAL ETTİRMİŞ

Odatv’nin haberine göre, AKP Aydın İl Teşkilatı’ndan gelen tepkiler üzerine Edis ve Aleyna Tilki’nin konserleri iptal edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ise iptal kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.