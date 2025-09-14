CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ardından AKP, yeni CHP'li belediyeleri bünyesine katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok CHP'li belediye başkanının 'operasyon ve hapis' tehdidi ile parti değiştirmeye zorlandığını iddia ederken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye katılacağını ilk haberleştiren gazeteci Sinan Burhan tarafından dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

8 CHP'Lİ BELEDİYE DAHA AKP'YE KATILACAK

İktidara yakınlığı ile bilinen Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AKP'ye geçeceğini söyledi.



Burhan, atılacak adımların yarın görülecek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın sonucuna göre şekilleneceğini belirterek, " "Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.