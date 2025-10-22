Aydın’da gazeteci yazar Ergun Poyraz’dan sonra gazeteci Emin Aydın da tutuklandı. Aydındenge internet sitesinin yöneticisi olan Emin Aydın, Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından, konser alanının boş kaldığını ve belediye meclis üyelerine konserde halkın tükürdüğünü kamuoyuna duyurmuştu.

DAVASI 5 AY SONRAYA

Bu arada Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Erkan Karaaslan’ın da bulunduğu 32 sanığın “İhaleye fesat karıştırma” “edimin ifasını fesat karıştırma” “görevi kötüye kullanma” ve “sahte evrak düzenleme” suçlarından yargılandığı ve dosyadaki tüm eksikliklerin tamamlanmasının ardından karar çıkması beklenen dünkü duruşmada yine karar çıkmadı.

Dava, mahkemeye yeni atanan hakimin avukatların yazılı savunmalarını incelemesi için 17 Şubat tarihine ertelendi.

SAVCININ TALEBİ

Savcı dava dosyasına sunduğu mütalaasında, Özlem Çerçioğlu’nun zincirleme şekilde “görevi kötüye kullanma” suçunu işlediğini belirterek, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 257/1 ve 43/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etmişti. Ayrıca, TCK 53/1-5 maddesi gereğince, Özlem Çerçioğlu’nun atamaya veya seçime tabi tüm memuriyet ve kamu hizmetlerinde istihdam edilmekten men edilmesi yönünde görüş bildirilmişti.