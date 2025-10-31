16 yıl boyunca CHP çatısı altında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Özlem Çerçioğlu, ağustos ayında aldığı sürpriz karar ile CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Siyasette deprem etkisi yaratan transferin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun birçok farklı dava ile tehdit edildiğini belirterek, ayrıca bu transfer sürecinde eşinin mali darboğazda durumda olduğu öne sürülen şirketinin de etkili rol oynadığını iddia etti.

Özel, söz konusu transferin ardından "Batmak üzere olan o jant firmasını da takip edeceğiz, bakalım bundan sonra ne oluyor o firmaya" ifadeleri ile Özlem Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'na ait 'Jantsa' adlı şirkete dikkat çekerken, 2025 yılın üçüncü çeyrek sonuçlarını yayınlayan Jantsa, zor günler geçirmeye devam ediyor.

SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ, ŞİRKET 36,2 MİLYON TL ZARAR ETTİ

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ilk 9 ayda satışları yüzde 23 düşüş yaşayan şirket, brüt karında yüzde 46, net kar tutarında ise yüzde 71 düşüş yaşadı.

Geçen yılın ilk 9 ayında 89,4 milyon TL olan net kar, bu yılın ilk 9 ayında 36,2 milyon TL zarara dönüşürken, Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasıyla birlikte hisselerinde kısa süreli yükseliş yaşanan şirket, son günlerde borsada da beklenen performansı gösteremiyor.