2009 yılından bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev aydın Özlem Çerçioğlu, beraberinde birçok ilçe belediyesi ve meclis üyesi ile birlikte AKP'ye katılma kararı aldı.



Bugün yapılacak törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çerçioğlu'na rozet takması beklenirken, söz konusu parti değişikliğine sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'nun 'yargı süreci' ile tehdit edildiğini öne sürdü.



ÇERÇİOĞLU'NUN EŞİNİN ŞİRKETİ UÇUŞA GEÇTİ



Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağına yönelik haberlerin dolaşıma girmesinin ardından, Özlem Çerçioğlu'nun sanayicisi eşi Ercan Çerçioğlu'nun sahibi olduğu ve borsada işlem gören Jantsa hisseleri hızla yükselişe geçti.







Özel, dün yaptığı konuşmasında söz konusu şirketi kastederek "O jant firmasına da bakacağız batmak üzere olan jant firmasına bundan sonra ne oluyor o firmaya.” ifadelerini kullanmıştı.



REKOR ZARAR AÇIKLAMIŞTI



Mayıs ayında bin 300 işçinin grev kararı aldığı Jantsa'nın zor günlerden geçtiği biliniyor.

Şirketin bu yılın ilk yarısındaki satışları yüzde 25 gerilediği kaydedildi.

Jantsa’nın satış geliri geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 387 milyon lira iken, bu yıl aynı dönemde 2 milyar 342 milyon liraya geriledi. Jant firması, geçen yılın ilk yarısında 70,1 milyon lira kâr ederken, bu yıl ise 53,4 milyon lira zarar açıkladı. Binek oto satışlarındaki azalma yüzde 40’a ulaştı.





