Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada yeni bir duruşma görüldü. Sanıklar, “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla hakim karşısına çıktı. GAZETECİLER DURUŞMAYA ALINMADI Davada, 25 sanık “ihaleye fesat karıştırma”, 8 sanık ise “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılanıyor. Bugünkü duruşmada gizlilik kararı olmamasına karşın gazeteciler duruşma salonuna alınmadı. Dava 25 Şubat’a erteledi. Soruşturma, 2013-2015 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi, kapatılan Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi’nde gerçekleştirilen bazı ihaleleri kapsıyor. Farklı dosyalar daha sonra birleştirilmişti.

