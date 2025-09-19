Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in hedefinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in olduğu öne sürülüyor.

Aydın Denge internet sitesinin haberine göre Çerçioğlu, kendisine yakın isimler olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve belediyede söz sahibi olan Ozan Çavuşoğlu’na iş insanlarını arattı. İddialara göre amaç, bu iş insanlarını baskı altına alarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında iftiralar üretmeye ikna etmekti. Çerçioğlu’nun Ömer Günel’in gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını istediği öne sürülüyor.

Çerçioğlu’nun, kendisini uyaran bazı yakınlarına “Devlet benim arkamda, iktidar gücü elimde. Önceliğim Ömer Günel’i içeri attırmak, ondan sonra hizmetlere bakarız” dediği de iddialar arasında.