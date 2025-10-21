1 Ekim’de Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir sosyal medya paylaşımını alıntılayan yazar Ergün Poyraz, “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” notuyla paylaştı.

Ertesi gün gözaltına alınan Poyraz, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık gerekçesiyle tutuklandı.

‘AYAĞININ KESİLMESİ SÖZ KONUSU’

Avukat Mustafa Hüseyin Buzoğlu, müvekkili Poyraz’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Buzoğlu, “Her gün 4 kez insülin alınması da dahil olmak üzere çok ciddi sağlık problemleri bulunan Ergün Poyraz’ın tutuklanması ertesinde 2 gün ilaçları kendisine verilmemiş, basında bu konuya yer verilmesi sonrasında ilaçlarını almaya başlayabilmiştir. Çok ciddi sağlık problemleri bulunan Ergün Poyraz, 17 Ekim tarihinde Aydın Devlet Hastanesi'ne yatırılmıştır ve kendisini takip eden doktor ile ailesinin görüşmesinde; ayağının kesilmesinin sözkonusu olduğu bildirilerek, ailesinden bu konuda izin istenildiği gibi, 20 Ekim itibarıyla şekerinin çok düşmesi sonrasında bilincinin kaybolduğu belirtilmiştir” dedi.

‘RAPORLAR VERİLMEDİ’

Tutuklu olduğundan raporlarının ailesine verilmediğini belirten Buzoğlu, “Hastalıklarının gelişimi hakkında net bir bilgiye ulaşılamamaktadır ve netice olarak, tam kapasiteli ve tüm bu konularda uzman olan doktorlarla tedavisine en iyi koşullarda devamı olanağı sağlanamadığından, Yazar Ergün Poyraz hayati tehlike altındadır. Sağlık durumu dikkate alındığında, Ergün Poyraz’ın derhal tahliyesi büyük bir önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.