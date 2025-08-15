Hakkındaki 'dava' ve 'soruşturma' iddialarının ardından CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, gündemdeki yerini koruyor.

Geçişiyle birlikte eşine ait Jantsa'nın hisseleri de gündem olan aile şirketinin üç günde servet kazandığı ortaya çıktı.

Çerçioğlu'nun 13 Ağustos'ta CHP'den istifa ederek AKP'ye geçeceğine yönelik ilk bilgilerin ortaya çıkmasıyla şirket günlük bazda yaklaşık yüzde 6 kadar yükselerek 23,68 lira seviyelerine ulaştı. Bir önceki gün 22,32 seviyesinden kapattı.

Şirket hisseleri Çerçioğlu'nun istifa açıklaması ve AKP rozeti takmasıyla birlikte tavan yaptı. Hisseler 14 Ağustos'ta yaklaşık yüzde 10 yükselerek günü 25,84 liradan kapattı.

Şirketin 15 Ağustos'ta da tavan olarak 28,42 liraya yükseldi.

Gazeteci İbrahim Kahveci, Çerçioğlu ailesinin şirketi Jantsa'ya yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çerçioğlu'nu etiketlediği paylaşımında Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Topuklayan Efe dedikleri Özlem Çerçioğlu ailesi (aile şirketi) 'AK'lanma hareketi ile son 3 günde 4 milyar 270 milyon lira servet kazandılar. Jantsa 22,32 liradan 28,42'liraya yükseldi. Her bir yüzde 10'luk yükseliş yaklaşık olarak servete 2 milyar lira değer artışı sağlıyor."