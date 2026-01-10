İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında son olarak Survivor programında yarışan ve elenen ilk isim olan oyuncu Selen Görgüzel gözaltına alındı.

Görgüzel'in yanı sıra spiker Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Sözcü TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak, yeni operasyonun Bebek Otel ekseninde devam ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın merkezi haline gelen Bebek Otel'e 28 Aralık’tan sonra bugün bir kez daha baskın düzenlendi.

Bu defa Jandarma Narkotik ekipleri tarafından Bebek Otel'de arama yapmaya başladı.