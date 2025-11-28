

Kainat Güzellik Yarışması'nda ilk 30'a giremeyen Ceren Arslan, yarışmada hakkının yendiğini söylemişti.

Arslan, 1'inci seçilen Fatima Bosch Fernandez'e, babası Bernardo Bosch'un Miss Universe CEO'su Raul Rocha ile iş bağlantısı olduğundan torpil yapıldığı iddiası için şöyle konuşmuştu:

"Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30'da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir kurul vardı."

Türkiye'ye dönen Ceren Arslan, önceki gün 'Gel Konuşalım' adlı magazin programına konuk oldu.

Program sunucularıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Ceren Arslan, ilginç bir detay paylaştı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun lise arkadaşı olduğunu söyleyen Ceren Arslan, "Severek takip ediyorum. Samimi arkadaş değildik. Birbirimizi lisede tanıyorduk. İkimiz de lisenin konuşulan kızlarıydık. İnşallah onun gibi başarılı oyuncu olurum. Aynı projede yer alırız" açıklamasında bulundu.