Ankara'da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gazeteci Ceren İskit 36 yaşında hayatını kaybetti. İskit'in genç yaşta vefatı dolayısıyla basın meslek örgütlerinden başsağlığı mesajları ardı ardına geldi.

DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada, "Gazeteci dostumuz Ceren Kaynak İskit'i kaybettiğimizi büyük bir acıyla öğrendik. DİSK Basın-İş olarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"ONUN ANISINA SÖZ VERİYORUZ"

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Sevgili meslektaşımız Ceren Kaynak İskit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi her daim meslektaşlarıyla dayanışan, onların yanında olan, toplumsal olaylarda her zaman kamerasını alarak sahaya inen ve karşılaştığı zorluklara, güvencesizliklere rağmen gazetecilik mesleğini yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyen bir gazeteciydi. Onun anısına söz veriyoruz, biz de gazetecilik yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz."