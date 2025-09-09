Oyuncu Ceren Moray bir dönemin efsane dizisi 'Kavak Yelleri'nde canlandırdığı 'Su' karakteriyle hayatımıza girmişti. Moray'ı 'Avlu', 'O Hayat Benim' dizilerinin ardından en son 'Kirli Sepeti'nde izlemiştik.

Şimdilerde bir projede yer almayan oyuncu, üç yıdır birlikte olduğu DJ Doğu Orcan ile önceki akşam deniz kenarında yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı sade bir nikâh töreniyle evlendi.

Doğu Orcan, evlilik cüzdanını sosyal medyada "Bir şey yok. Şimdi iyiyiz iyi, iyiden de iyiyiz hatta" notuyla paylaştı.

Ceren Moray ilk evliliğini ise 2017-2022 yıllarında Nico Brun'la tapmıştı.