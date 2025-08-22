Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında dün sabah uçaksavar ateşi duyulduğunu ve tesis çevresinde insansız hava araçlarının (dron) gözlemlendiğini açıkladı. Ajans, bu tür faaliyetlerin nükleer güvenlik açısından ciddi riskler doğurduğu konusunda uyarıda bulundu.

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Çernobil’deki gözlem ekibinin sabah saatlerinde çok sayıda patlama sesiyle uyandığı belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda, santralin yaklaşık 5 kilometre ötesindeki "Yasak Bölge" üzerinde birkaç dronun tespit edildiği ve duyulan seslerin uçaksavar ateşinden kaynaklandığının anlaşıldığı ifade edildi.

Ajans Başkanı Rafael Mariano Grossi, konuya ilişkin açıklamasında, nükleer tesislerin çevresinde artan dron hareketliliği ve askeri faaliyetlerden duyduğu derin kaygıyı dile getirdi. Grossi, "Nükleer bir felaketi önlemek adına tüm askeri güçlere azami itidal çağrımı yineliyorum" dedi.

Aynı açıklamada, Ukrayna’daki bir diğer kritik nükleer tesis olan Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili endişelere de yer verildi. Santralde görev yapan UAEA ekibinin, geçtiğimiz hafta boyunca neredeyse her gün askeri çatışma sesleri duyduğu bildirildi.

Santralin güvenli işleyişi açısından kritik önemde olan soğutma suyu tedarikinde yaşanan sıkıntıların sürdüğü belirtilirken, bu durumun uzun vadede “soğutma kaybı”na yol açabileceği ve bunun da ciddi bir nükleer güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

UAEA, savaşın sürdüğü Ukrayna'da nükleer tesislerin askeri çatışmalardan uzak tutulmasının hem bölge hem de dünya güvenliği açısından hayati olduğunun altını çizerken, tarafları nükleer güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermeye çağırdı.