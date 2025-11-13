Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takım için büyük bir fedakarlık yaptı.

TRT Spor'un haberine göre; Vaclav Cerny, Çekya Milli Takımı'ndan davet almasına rağmen milli takıma gitmiyor. Yıldız oyuncunun, siyah-beyazlı takımla daha fazla vakit geçirmek, daha çok sorumluluk almak ve takımla uyumunu güçlendirmek adına milli takıma gitmeme kararı aldı. Yıldız ismin Çekya Milli Takımı'ndan affını istediği belirtildi.

Cerny yaptığı fedakarlıkla sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlardan büyük alkış aldı.