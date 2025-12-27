Olay, 25 Aralık akşamı Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Binanın 8’inci katındaki boş bir daireyi kontrol eden mülk sahibi, çöp poşeti içerisinde bir kadın cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin bir gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Sümeyye Durgun’a ait olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, sitenin kapıcısı Siraç Kartal cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Kartal’a kaçış sürecinde yardım ettiği iddia edilen akrabası M.T. de soruşturma kapsamında yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Siraç Kartal’ın ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmasına karar verirken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP’TE YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Siraç Kartal’ın, olay sonrası Gaziantep’in İslahiye ilçesine kaçtığı ve burada yakalandığı öğrenildi. Kartal’ın ifadesinde, Sümeyye Durgun ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu, yaşanan para tartışmasının ardından olayın meydana geldiğini söylediği belirtildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken, Sümeyye Durgun’un yaşamını yitirmeden önce kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadının müzik eşliğinde pasta hazırlayarak eşinin doğum gününü kutladığı, çiftin samimi anlar yaşadığı görülüyor.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.